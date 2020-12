Calendário do Advento Solidário: idosos surpreendidos com serenata

© Facebook GaiAtiva-TE

A iniciativa partiu do Centro Social de Grijó, em Vila Nova de Gaia, que devido à pandemia foi obrigado a cancelar todas as iniciativas que tinham programado, mas decidiu não cruzar os braços.

Criaram um Calendário do Advento Solidário GaiAtiva-TE, 24 boas ações, com iniciativas como serenatas em lares de idosos, visitas surpresa a pessoas em isolamento, hora do conto, distribuição de cabazes, recolha de alimentos para o Banco Alimentar Contra a Fome, etc.

Patrícia Martins, coordenadora do Programa CLDS 4G - Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4G no Centro Social de Grijó, explica que querem chegar a todos, mas os idosos estão no topo da lista. "Começamos a surpreender idosos em lares e centros de dia, em conjunto com as tunas académicas, tivemos mais de dez tunas que além de serenatas ajudaram a distribuir cabazes a idosos. Também fizemos árvores de Natal na casa de idosos que não têm ninguém."

24 Iniciativas solidárias com o objetivo de criar esperança depois de um ano atípico

"Temos o público da terceira idade, que é o mais fragilizado com tudo isto. O CLDS visa trabalhar com pessoas mais vulneráveis, nomeadamente as vítimas de violência doméstica e também distribuímos cabazes a 25 mulheres."

O Centro Social de Grijó reuniu 63 voluntários, na maioria jovens. "Além de estarmos a mobilizar e a trabalhar competências como cidadania e solidariedade, chegamos a outros mais vulneráveis."

Desde o dia 1 que estão na rua, Patrícia Martins não tem dúvidas de que com a pandemia os idosos são os mais afetados em termos emocionais e estas surpresas trazem alguma alegria.

"Em muitos deles vê-se a surpresa, emocionam-se, choram de alegria... É através da janela, mas sentimos mesmo que eles precisam disto. Ficaram muito afetados com este isolamento, a rede de contactos ficou reduzida ao cuidador."

Esta sexta-feira o Calendário do Advento Solidário GaiAtiva-TE homenageou os profissionais de saúde do centro de Reabilitação do Norte com a participação do grupo "Sim, Somos Capazes", constituído por jovens adultos com incapacidades.