IGAS abre nove processos de fiscalização por suspeitas de irregularidades na vacinção

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu nove processos de fiscalização a hospitais e entidades privadas por suspeitas de irregularidades na aplicação do plano de vacinação contra a Covid-19.

"Até ao momento foram instaurados 3 processos de fiscalização (a 1 hospital gerido por uma SCM e a 2 grupos empresariais privados que, em conjunto gerem 25 entidades hospitalares) para aprofundar as irregularidades detetadas no âmbito do processo de inspeção. A opção pelo processo de fiscalização deve-se ao facto de a IGAS não possuir competências para aplicar sanções de natureza disciplinar aos trabalhadores e dirigentes destas entidades hospitalares. Os relatórios destes processos de fiscalização serão remetidos ao Ministério Público, se existirem indícios de responsabilidade criminal, à Entidade Reguladora da Saúde e ao Ministério da saúde", lê-se num comunicado do IGAS enviado às redações.

"Foram também instaurados 5 processos de natureza disciplinar, sob a forma de processo de inquérito a 1 ARS, I.P., a 1 hospital do setor publico empresarial, a 1 centro hospitalar e a 1 unidade local de saúde, também do setor público empresarial a 1 hospital do setor público administrativo. Em todos os casos (nas situações em que foram instaurados processos de fiscalização e processos de inquérito), as equipas de inspetores/as detetaram indícios de irregularidades no processo de vacinação que conduziu à administração de vacinas a pessoas que não eram elegíveis para a fase 1 do plano de vacinação", acrescenta a nota.