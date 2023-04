Igreja pede em Fátima "profundo, sincero e humilde" perdão às vítimas de abuso

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas © Paulo Novais/Lusa

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, apresentou esta quinta-feira, em Fátima, em nome da Igreja, "um profundo, sincero e humilde pedido de perdão" às vítimas de abusos em ambiente eclesial.

"Hoje, aqui na Cova da Iria, em Fátima, na conclusão de uma Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, reunimo-nos, os bispos e todos os cristãos que quiseram e puderam, para celebrar a Eucaristia, tendo especialmente presente as pessoas que foram vítimas de abusos sexuais, de poder e consciência na Igreja", afirmou o prelado no início da celebração.

Segundo José Ornelas, esta cerimónia é feita em "sentido de penitência humilde, de solidariedade e proximidade cristã com aquelas e aqueles que sofreram e sofrem, vítimas de comportamentos completamente iníquos, cruéis e manipuladores, por vezes disfarçados de atenção, afeto e até de motivação religiosa".

"Como Igreja que somos assumimos a dor, a perturbação e a revolta dessas pessoas, tanto das que tiveram a coragem dolorosa de reagir e denunciar, como daquelas que se calam, ainda na incapacidade de falar dessa realidade que lhes barrou o caminho de uma vida mais feliz", afirmou o também bispo de Leiria-Fátima.

O presidente da CEP reconheceu, também, que "em muitas ocasiões", a Igreja não foi capaz "de tomar consciência e de velar como devíamos, para evitar estes abusos e para lidar com a gravidade das ofensas que foram feitas".

"No início desta eucaristia reconhecemos que estes comportamentos são exatamente o inverso daquilo que somos e que celebramos. Por isso, imploramos o perdão de Deus que pediu aos seus discípulos que fossem misericordiosos e cuidadores, particularmente para com os mais pequenos e frágeis. Reconhecemos e apresentamos, a cada um e a cada uma daqueles e daquelas que sofreram estes abusos em ambiente eclesial, um profundo, sincero e humilde pedido de perdão, em nome da Igreja na qual eles confiaram e onde sofreram tão injusta e perturbadora violência", disse José Ornelas.

"Pedimos perdão e pedimos igualmente a força, a coerência e a determinação de tudo fazer para que as pessoas que sofreram tão injustamente possam ter condições de superar os dramas que lhes foram infligidos, recuperar a estabilidade e a esperança na vida", sublinhou o bispo, pedindo ainda "o perdão de Deus", para que os membros eclesiais possam "construir e reconstruir, a nível pessoal e como Igreja, um caminho de verdadeira vida".

A missa, a decorrer desde as 11h00 na Basílica da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima, insere-se no Dia Nacional de Oração pelas vítimas de abuso no seio da Igreja e marca o final de quatro dias de trabalhos da Conferência Episcopal, que desde segunda-feira está reunida em Assembleia Plenária.