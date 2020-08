Igrejas com música dão fé e esperança a pequenas aldeias de Vinhais

O serão musical não substitui as habituais festas e concertos de verão, mas pretende "dar alento para o futuro e uma esperança, para que a vida volte à normalidade".

Este fim-de-semana está a ser diferente para as quatro aldeias que fazem parte da freguesia de Vinhais, no distrito de Bragança. A junta da vila decidiu levar às pequenas localidades música num formato espiritual, para dar um pouco de esperança nestes tempos de pandemia. Os também pequenos concertos são feitos dentro das igrejas.

E foram os acordes da música espiritual que entraram na igreja de Rio de Fornos e foram embalados pela Nossa senhora do Ó, padroeira da aldeia. "As igrejas e as capelas são ambientes familiares nas aldeias, para também transmitir alguma esperança, fé e segurança, acima de tudo", diz Marco Costa.

O presidente da Freguesia de Vinhais salienta que o serão musical não substitui nada do habitual, como as festas e os concertos de verão, mas que pretende "dar alento para o futuro e uma esperança, para que a vida volte à normalidade".

Igreja em Vinhais © Afonso de Sousa/TSF

A noite amena ajudou ao ambiente. Patrícia Gonçalves viu, do coro, a música fazer-se esperança. "Achei um espetáculo encantador; trazer a música num momento como este. Acho que faz renascer um bocadinho a nossa esperança. As pessoas precisavam disto, de ouvir esta voz linda e desfrutar de tudo, foi muito bom."

Susana Ferreira está de férias. Trouxe a mãe ao pequeno concerto. "É tão bom trazer a música e a arte a pessoas que normalmente não têm essa oportunidade e estar aqui, ao lado de casa, é excelente."

O avô Manuel Gonçalves veio com os netos e com a família toda. "Gostei imenso. É de louvar atitudes desta natureza. As pessoas andam cheias de medo e assustadas e é bom distraírem-se um bocadinho. Penso que a música é um bálsamo, principalmente este género de música."

O irmão, emigrante e o marido fizeram companhia a Vilma Pires. Saiu de coração cheio. "Fiquei encantada, fiquei emocionada porque nos dão uns momentos que já há muito tempo não tínhamos e enche-nos o coração. Canta muito bem e fiquei muito satisfeita com tudo."

Os músicos, João Pedro em viola de arco e Fabíola Moutinho, viola e voz, agradeceram aos presentes, que devidamente separados e com máscara sentiram intensamente o concerto. "Quando nos disseram que íamos tocar dentro das igrejas, achámos que fazia todo o sentido dar este lado espiritual ao concerto. E neste momento difícil que atravessamos, para estas comunidades, este lado espiritual e de fé tem uma importância fundamental."

Foi assim em Rio de Fornos, já tinha sido em Moáz. Este domingo é em Armoniz e na Ermida.