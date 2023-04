IL e Santos Silva a ferro e fogo, TAP avaliada antes da privatização e outros destaques TSF

Rui Rocha durante a sessão solene comemorativa dos 49 anos do 25 de Abril © Tiago Petinga/Lusa

O presidente da Assembleia da República garantiu que "nunca" se referiu ao protesto da Iniciativa Liberal (IL) na sessão com o Presidente do Brasil, Lula da Silva, como uma representação de "falta de integridade política", mas sim como um ato que revelou "falta de maturidade política".

Isto depois da divulgação de um vídeo em que Santos Silva conversa com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o primeiro-ministro, António Costa, e outros responsáveis políticos sobre as ações de protesto do Chega e da IL durante a sessão de boas-vindas a Lula da Silva.

Em resposta, o presidente da IL, Rui Rocha acusa Santos Silva de contribuir para a "degradação do sistema político português" ao "comportar-se como um incendiário" quando se "apresenta como bombeiro" e exige um pedido de desculpas ao país.

O Conselho de Ministros aprovou a realização de "avaliações independentes à TAP". Em conferência de imprensa, Fernando Medina explicou que estas são "avaliações obrigatórias por lei, no âmbito da Lei das Privatizações, como condição prévia ao processo de privatização".

Portugal conta este ano com 432 praias, marinas e embarcações com Bandeira Azul, mais uma do que em 2022, apesar de uma diminuição de praias fluviais devido à seca e aos incêndios.

O número de novos pedidos de ajuda à AMI - Assistência Médica Internacional - aumentou 46% no primeiro trimestre deste ano, e 53% nos casos de pessoas em situação de sem-abrigo, face ao período homólogo.

A TSF assistiu à aula de judo dos residentes da Aldeia dos Beneficiários, dos Serviços Sociais da PSP, no Judo Clube da Marinha Grande. Veja aqui a reportagem:

"Pelé" tornou-se a mais nova palavra da língua portuguesa, ao ser incluída como um novo adjetivo no dicionário Michaelis, como sinónimo de "excecional, incomparável, único".