Ilha das Flores vai receber abastecimento de emergência de gás

A ilha das Flores, nos Açores, vai receber um abastecimento de emergência de gás, devido aos constrangimentos na operação marítima de transporte de mercadorias provocados pelas condições atmosféricas, anunciou o presidente do Governo Regional.

"Já estamos a articular para garantir que as reservas de botijas de gás do Corvo possam agora ser apoio para a ilha das Flores com dificuldades de abastecimento", explicou o chefe do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), em declarações à RTP.

O governante acrescentou que a operação já está a ser articulada, através da secretaria regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, para que um operador semi-rígido do Corvo possa fazer "o abastecimento de emergência" para as Flores para as necessidades mais prementes, em termos de gás.

José Manuel Bolieiro falava no Corvo, onde esteve a visitar a estrutura de campanha que está a assegurar serviços de saúde aos utentes, enquanto decorrer a empreitada de requalificação da Unidade de Saúde da mais pequena ilha açoriana.

O executivo açoriano está também "em articulação com o Comando da Zona Aérea" para o transporte, por via aérea, de carga que está nos contentores na Praia da Vitória, na ilha Terceira, mas que devido ao estado do tempo, não foi possível deslocar, por via marítima, para a ilha das Flores, nomeadamente leite que possa estar em falta ou outros produtos alimentares.

O objetivo é "termos também aqui uma solução emergente de abastecimento para as necessidades maiores enquanto não temos as boas condições marítimas para a regularização do abastecimento", sublinhou o chefe do executivo açoriano.

José Manuel Bolieiro sublinhou que o executivo açoriano está "preocupado e solidário com os florentinos" relativamente às preocupações de abastecimento por via marítima.

"Quero deixar esta palavra de conhecimento da situação, mas igualmente dizer que contem connosco e com este Governo. Nós não dominamos as condições climatéricas, mas tudo fazemos para que, em termos de organização, possamos minimizar os riscos de colapso de abastecimento" às Flores, vincou.

Na quarta-feira os presidentes de câmara da ilha das Flores alertaram, em declarações à Lusa, para os "graves constrangimentos" na economia da ilha e roturas pontuais de alguns bens devido aos problemas de abastecimento por via marítima.

Em 2019, o furacão 'Lorenzo' destruiu o molhe do único porto comercial das Flores, que voltou a ser afetado, em dezembro de 2022, devido à passagem da tempestade 'Efrain'.

No domingo, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja as ilhas do Corvo e Flores, nos Açores, devido à agitação marítima e vento, até às 06:00 de segunda-feira.

No sábado, aquelas ilhas do grupo Ocidental dos Açores estiveram sob aviso amarelo devido às previsões de vento e agitação marítima.