Ilhas das Flores e Corvo sob aviso amarelo devido a previsão de chuva forte

As ilhas açorianas Flores e Corvo estarão sob aviso amarelo no período entre as 03h00 e as 12h00 de segunda-feira devido à previsão de chuva forte, informou este domingo a Proteção Civil.

Citando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil açoriana informa que "uma superfície frontal fria com atividade moderada a forte poderá provocar precipitação por vezes forte nas ilhas do grupo ocidental" do arquipélago, Flores e Corvo.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e é emitido quando as condições meteorológicas representam um "risco para determinadas atividades".

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda, mesmo assim, que sejam tomadas medidas de autoproteção como a limpeza de sistemas de drenagem ou o evitar de circular "sem necessidade".