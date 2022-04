Por Sónia Santos Silva com Cátia Carmo 18 Abril, 2022 • 11:28 Partilhar este artigo Facebook

O IPO do Porto faz esta segunda-feira a festa dos 48 anos. O aniversário foi no domingo mas, por causa da Páscoa, a celebração foi adiada um dia. Para comemorar, vários ilustradores portugueses vão desenhar num vidro da entrada principal imagens alusivas aos valores e à missão do IPO ao longo de quase cinco décadas de existência.

"Vamos ter aqui uma iniciativa comemorativa dos 48 anos da instituição, que pretendemos celebrar ao mesmo tempo que servimos os doentes, que é esse o nosso propósito principal, e fazendo com que a arte desperte todos aqueles que aqui vêm à instituição para a necessidade do apoio ao doente oncológico. Também queremos motivar os nossos profissionais para aquilo que deve ser a sua missão principal, que é olhar para os nossos doentes, servi-los, dar-lhes esperança, o tratamento que merecem e a qualidade de vida que esperam", explicou à TSF Rui Henrique.

Nas últimas décadas houve uma grande evolução nos tratamentos. Para os próximos anos, o objetivo é melhorar a gestão das expectativas dos doentes e lidar cada vez melhor com cada um deles.

"Um dos projetos que queremos implementar ao longo dos próximos três anos é desenvolver um centro de contacto clínico em que os doentes tenham capacidade de ter um contacto fácil com a instituição, o que muitas vezes sabemos que não é possível. Terem a capacidade de contactar a instituição sempre que tiverem necessidade, sentirem-se próximos apesar de estarem à distância e não terem de percorrer distâncias imensas para terem acesso a uma informação que podia ser dado por um profissional por via telefónica", afirmou o diretor do IPO do Porto.

Melhorar a satisfação dos doentes é, para o responsável, a melhor prenda de aniversário que podia receber depois de dois anos duros de pandemia.

"A instituição teve de cumprir e reinventar-se para continuar a servir os doentes. Foi o ponto mais difícil mas, ao mesmo tempo, o mais estimulante", acrescentou Rui Henrique.