Imobiliárias garantem que o teletrabalho não vai diminuir a procura por escritórios

O teletrabalho passou de obrigatório a recomendado pelo governo, e agora é uma opção definitiva para muitas empresas. Algumas poderão deixar de usar os espaços presenciais para funcionarem. Mas em termos globais, o presidente da associação dos profissionais e empresas de mediação imobiliária de Portugal garante que a procura das empresas por escritórios não vai diminuir.

Paulo Caiado acrescenta que "a diversidade empresarial é muito grande, as pessoas vão conquistar a sua mobilidade de operação" e, portanto, não antecipa nenhuma quebra.

Os dados disponíveis para já comprovam essa tendência. O site especializado em imóveis JLL revela que no ano passado, a área destinada a escritórios aumentou 17% em Lisboa e 5% no Porto, em comparação com 2020. O site espera que o setor atinja os níveis pré-pandemia já este ano.

O presidente de uma das associações que representa o setor antecipa antes que haja uma reorganização do espaço do escritório, com as empresas a pensarem em "espaços de alimentação saudável (...) e exercício físico para os seus colaboradores".

Num olhar sobre o futuro, Paulo Caiado antecipa duas tendências: "Por um lado temos espaços muito bem localizados que previsivelmente estarão no alvo das grandes empresas que procuram estar posicionadas em zonas muito centrais, por outro, pode despoletar o interesse por espaços laborais que até aqui não estavam nesses alvos de procura".

Não só porque o teletrabalho permite essa tendência, mas Paulo Caiado esclarece que com o aumento dos preços nas grandes cidades, muitas empresas já estão a optar por concelhos onde os custos para funcionarem são mais baixos. O presidente da associação dos profissionais e empresas de mediação imobiliária de Portugal nota mesmo um aumento dos preços nos espaços do escritório nesses concelhos pelo crescimento da procura.