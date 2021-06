Impacto "de grande envergadura" na Torre Bela. Há contradições entre energia e conservação da natureza

É uma decisão que pode dificultar ainda mais o cumprimento dos objetivos internacionais fixados no Pacto Ecológico Europeu e na Lei do Clima aprovada na quinta-feira no Parlamento Europeu. É assim que João Joanaz de Melo, ambientalista do GEOTA, vê a aprovação do Ministério do Ambiente para a construção de uma central fotovoltaica na Herdade da Torre Bela.