Multibanco já está operacional após falhas nos terminais de pagamento automático

19 Fevereiro, 2022 • 12:52

O Multibanco já está operacional depois de ter registado, este sábado, falhas em 50% da rede de terminais de pagamento automático, confirmou a SIBS à TSF.

"A SIBS confirma a indisponibilidade que afetou as operações realizadas hoje (19/2) a partir das 11h20, em aproximadamente 50% dos Terminais de Pagamento Automático (TPA). Todos os restantes serviços da SIBS, nomeadamente os Caixas Automáticos (CA) MULTIBANCO e cerca de metade dos terminais de pagamentos mantiveram o seu normal funcionamento. As equipas técnicas da SIBS intervieram de imediato, o que permitiu a recuperação dos serviços a partir das 12h40. As equipas SIBS já circunscreveram a causa técnica que causou esta instabilidade em parte dos TPA. Neste momento, todos os serviços encontram-se operacionais, permanecendo as equipas da SIBS a monitorizar de perto o seu funcionamento. A SIBS lamenta uma vez mais os constrangimentos resultantes desta ocorrência", afirma a SIBS em comunicado.

Na sexta-feira, foram também registados problemas de funcionamento de norte a sul do país nos terminais de multibanco.

Atualizado às 13h10