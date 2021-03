Imunidade de grupo, dois dias de eleições e outros destaques da Manhã TSF

© José Coelho/Lusa

A tão ansiada imunidade de grupo de que se fala desde o início da pandemia arrisca-se a ser um objetivo impossível de alcançar. A hipótese é levantada por um estudo publicado na revista Nature e subscrita por peritos portugueses contactados pela TSF.

O pneumologista e coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19, Filipe Froes, admite mesmo que "dificilmente voltaremos ao mundo antes da pandemia".

Devido à pandemia, o ministro da Administração Interna admitiu esta sexta-feira a possibilidade das eleições autárquicas, previstas para setembro ou outubro, se realizarem em dois fins de semana. Questionados pela TSF, os partidos já manifestaram as suas diferentes posições sobre o caso.

Os episódios de agressões contra profissionais de saúde denunciados em 2020 caíram 13% face a 2019, mas os números continuam a preocupar: foram registados 825 casos no sistema de notificações de violência contra os profissionais de saúde

A decisão está tomada: não vai haver público nas bancadas nos jogos e futebol da Primeira Liga nem nas provas do Grande Prémio de Fórmula 1, que acontece no Autódromo do Algarve a 2 e 3 de maio, até ao fim do período determinado para o desconfinamento.

No futebol, ditou o sorteio desta manhã que o FC Porto vai defrontar o Chelsea nos quartos de final da Liga Europa.