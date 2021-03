Imunidade na Europa em julho, portugueses que recusam vacinar-se e outros destaques TSF

© AFP

Tenha esta data em mente: 14 de julho. Neste dia, a Europa poderá atingir a imunidade coletiva contra a Covid-19. Quem o diz é o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton: "Estamos na reta final, porque sabemos que, para superar a pandemia, só há uma solução: receber a vacina. As vacinas estão a chegar e vão chegar cá."

A imunidade de grupo pode estar perto, mas os portugueses com menos de 40 anos são os que menos querem ser vacinados. A conclusão é de um estudo do Instituto Superior de Administração e Gestão e do Centro de Investigação de Ciências Empresariais e de Turismo.

A pandemia tem atrasado as entregas dos trabalhos de mestrado e doutoramento. No entanto, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica e o PCP acusam várias das maiores universidades do país de não estarem a aplicar como deviam a regra, aprovada no Orçamento do Estado, para prorrogar, até ao final do presente ano letivo, o prazo para a entrega ou apresentação de teses e dissertações nos mestrados ou doutoramentos.

Agora viajamos até ao espaço. O maior asteroide a aproximar-se da Terra este ano passou, este domingo, a cerca de dois milhões de quilómetros de distância do planeta. Os especialistas sabiam que não havia risco de colisão com a Terra, mas este corpo rochoso é classificado como "potencialmente perigoso".

De volta à Terra, olhamos para a realidade do emprego em Portugal. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 36,8% em fevereiro em termos homólogos e 1,8% face a janeiro, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Por fim, depois de virem a público notícias de que dois jogadores do FC Paços de Ferreira teriam estado numa festa ilegal em Ofir, o clube emitiu um comunicado esclarecendo que "aguarda a decisão das medidas a tomar pelas autoridades judiciais para instaurar um processo disciplinar" aos atletas. João Pedro e David Sualehe foram identificados pelas autoridades policiais.