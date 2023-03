Inação da Igreja motiva críticas, morreu António Salvado e outros destaques TSF

© Martin Sylvest/EPA

Ana Nunes de Almeida, a socióloga que pertenceu à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica, mostra-se estupefacta com a reação da Igreja na conferência de imprensa, na sexta-feira, em Fátima, após ter recebido a lista com os nomes dos mais de cem padres suspeitos de abusos sexuais. No Fórum TSF, Ana Nunes de Almeida mostrou-se "surpreendida" com o facto de nenhum dos padres suspeitos de abusos sexuais ser afastado preventivamente e espera que esta reação da Igreja seja apenas "um mau começo".

A Associação de Apoio à Vítima estranha a resistência da Igreja em afastar os alegados padres abusadores de menores. Carla Ferreira, da APAV, não compreende porque é a Igreja Católica não segue as orientações que existem para outros setores, que ditam que, sempre que há um caso suspeito, deve haver um afastamento preventivo do alegado prevaricador.

No programa O Princípio da Incerteza, da TSF e CNN Portugal, Alexandra Leitão e António Lobo Xavier criticam a conferência de imprensa dos bispos portugueses, em Fátima, e as declarações do cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, que considera que indemnizar as vítimas de abusos sexuais seria "insultuoso".

Morreu este domingo o poeta António Salvado, aos 87 anos, no Hospital Amato Lusitano em Castelo Branco, onde estava internando. Ao longo da vida escreveu mais de 80 títulos, entre ensaios, antologias e sobretudo poesia.

Um mês depois dos fortes sismos que atingiram a Turquia e a Síria, Francisco Rocha, comandante da SAR TEAM, uma organização de voluntários de Proteção Civil que esteve presente nas operações de busca e salvamento na Turquia, sublinha a capacidade de resposta internacional na gestão da crise.

O Mirandês, reconhecida há 24 anos como a segunda língua oficial de Portugal, pode vir a desaparecer dentro de 20 anos devido ao abandono a que foi votada por parte de entidades públicas e privadas.

A chuva está de regresso a todo o país e apenas vai dar tréguas no próximo fim de semana. Veja aqui a previsão: