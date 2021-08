Incêndio deflagra em armazém de plásticos e madeiras em Évora

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira num armazém de plásticos e madeiras localizado no parque industrial de Évora, ao início da tarde, estando a ser combatido por mais de 40 operacionais, segundo a página na internet da Proteção Civil.

Contactado pela agência Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora explicou que o alerta para o fogo foi dado aos bombeiros às 13h29.

Cerca das 17h15, o Comandante Rogério Santos, dos bombeiros de Évora, explicou aos jornalistas no local que foi necessário pedir veículos-tanque para abastecer as viaturas de incêndio urbano no local, que têm "bombas muito potentes", para aguentar os caudais.

"Estamos a falar em capacidades de 20 a 30 mil litros, são 20 a 25 minutos para despejar um tanque daqueles", exemplificou.

O pavilhão da empresa ardida estava fechado e os responsáveis pelos pavilhões contíguos deslocaram-se ao local para permitir a entrada dos bombeiros, que conseguiram impedir que o fogo alastrasse.

"Qualquer dos materiais no interior é inflamável: são plásticos, cloros, pastilhas e equipamentos de piscinas", alertou o comandante, que explicou que o incêndio "está controlado, mas não está extinto. Só daqui a umas horas". O próximo passo dos bombeiros será tentar aceder ao interior do pavilhão para ver "como ficou" a estrutura.

"Não houve vítimas nem bombeiros feridos", embora alguns dos operacionais sintam necessidade de parar a cada hora e meia devido ao "calor e desidratação" provocada pelos fatos.

Não foram ainda identificadas as causas do incêndio, que já tinha uma "coluna de fumo muito grande" aquando da chegada dos bombeiros.

A operação de combate mobiliza um total de 45 operacionais, apoiados por 22 veículos, incluindo meios dos bombeiros de todo o distrito e da GNR.

Notícia atualizada às 17h30