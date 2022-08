Incêndio atinge fábrica de transformação de bagaço em Ferreira do Alentejo

© Maria João Gala /Global Imagens

Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira, numa fábrica de transformação de bagaço de azeitona, no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, sem provocar vítimas, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A fonte do CDOS de Beja indicou à agência Lusa que o alerta para o fogo na fábrica, situada nas proximidades da aldeia de Fortes, no concelho de Ferreira do Alentejo, foi dado às 06h35.

Segundo a mesma fonte, o fogo, que entrou em rescaldo às 09:00, não provocou vítimas.

Contactado pela Lusa, o adjunto do comando dos Bombeiros de Ferreira do Alentejo, Marco Custódio, precisou que as chamas atingiram "uma linha" de produção, mais precisamente "cinco ou seis tapetes" transportadores, e outras estruturas.

As operações de combate às chamas mobilizaram bombeiros das corporações de Ferreira do Alentejo, Vila Nova de Milfontes, Aljustrel, Alvito, Serpa, Ourique e Beja, além de militares da GNR, num total de 36 operacionais, apoiados por 14 veículos.