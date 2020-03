Os Sapadores Bombeiros do Porto apenas referem que foram enviados para o local vários meios © Artur Machado/Global Imagens

Por TSF 25 Março, 2020 • 00:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As chamas estão a consumir um edifício na Rua do Almada, no Porto. Trata-se de uma zona da baixa onde há prédios devolutos, no entanto os bombeiros ainda não adiantaram se se trata de um edifício de habitações ou não.

Contactados pela TSF, os Sapadores Bombeiros do Porto apenas referem que foram enviados para o local vários meios e que o edifício está tomado pelas chamas.