Fogo consome empresa de plásticos junto a nova fábrica de vacinas em Paredes de Coura

Doureca, Paredes de Coura (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens)

Um incêndio está a consumir desde as 12h50 as instalações da empresa de componentes plásticos para automóveis Doureca, no Parque Empresarial de Formariz, em Paredes de Coura, Viana do Castelo.

Não há registo, para já, de quaisquer feridos, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Para o local foram destacados 21 operacionais dos corpos de bombeiros de Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira e Caminha, que cerca das 12h50 continuam a combater as chamas.

Esta empresa situa-se nas imediações da nova fábrica criada para produzir vacinas no Parque Empresarial de Formariz.