Incêndio de Faro-Loulé dominado

A Proteção Civil considera que o incêndio, que começou na terça feira à noite e se alastrou pelos concelhos de Faro e Loulé, está dominado e o seu perímetro, que chegou aos 27 quilómetros, estabilizado.

"Estando o incêndio dominado, temos garantias de que não aumenta a área que já atingiu", assegura o comandante das operações. Richard Marques adianta que o trabalho agora é "consolidar tudo o que são focos que ainda existem". "Há fumo, há pontualmente chamas e isso será resolvido pelo dispositivo que se manterá no terreno", adiantou em conferência de imprensa.

O dispositivo neste incêndio envolve 371 operacionais, 129 meios técnicos e 2 meios aéreos (um helicóptero pesado e um ligeiro).

O comandante da Proteção Civil distrital admite que espera reativações e que na noite passada houve um "ataque musculado" na zona de Trafal-Vale do Lobo, uma zona habitacional envolta em pinhal e que chegou a ter uma frente de 600 metros.

A Proteção Civil considera que a meteorologia nas próximas horas não é muito favorável, com humidade abaixo do 20% e, embora a temperatura não deva ultrapassar os 26 graus, "o vento vai-se manter nos 30 quilómetros por hora e com rajadas que podem chegar aos 50 quilómetros". Estas condições, de acordo com as previsões do IPMA, poderão melhorar durante a tarde.