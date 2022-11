© Maria João Gala /Global Imagens (arquivo)

Por Rui Oliveira Costa 27 Novembro, 2022 • 00:13

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou na noite deste sábado no centro de Lisboa.

De acordo com as informações dadas pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa à TSF, o fogo atingiu a cobertura de um prédio devoluto na rua Gomes Freire, junto à Academia Militar.

Segundo a informação disponibilizada no portal da Proteção Civil, às 00h00 estavam no local 38 operacionais e 11 viaturas no combate ao incêndio.

Em princípio, dizem os bombeiros à TSF, não existe pessoas no interior do edifício.