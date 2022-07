Incêndio em Alijó corta A4 em ambos os sentidos. Dez aeronaves no local

© Lusa

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir uma zona de mato junto em Vila Verde, concelho de Alijó.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no local estão 102 operacionais, 24 viaturas e oito meios aéreos.

O alerta foi dado às 15h59, indicou à TSF o comandante Paulo Santos, da ANEPC. O responsável indicou que o fogo não está "de todo" controlado, admitindo a necessidade do reforço de meios.

A A4 foi fechada ao trânsito, nos dois sentidos, entre os nós do Pópulo e de Justes, entre Vila Real e Alijó, na sequência do incêndio florestal que lavra desde as 16h00, informou a Proteção Civil.

Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, o corte da via foi feito "por prevenção".

Fonte da Câmara de Alijó acrescenta que o fogo está a lavrar em direção à A4 e não estão habitações em risco.

O fogo está ativo numa zona de mato e de pinhal onde estão localizadas várias aldeias.