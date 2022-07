Incêndio de Ourém faz dois feridos. Fogo em Mafra com mais de 300 operacionais e seis meios aéreos

As chamas em Ourém estão a avançar muito rapidamente © André Luís Alves

Foram transportadas para o Hospital de Leiria duas pessoas que ficaram feridas no incêndio de Ourém, que deflagrou às 15h30 na localidade de Casal de Ribeiro. A informação foi adiantada à TSF pelo oficial de operações do comando nacional, Paulo Santos, que referiu também que são cinco os fogos que mais preocupam no país, com destaque para Ourém.

"No concelho de Ourém, no local de Casal do Ribeiro, há um incêndio que se desenvolve com grande intensidade, tendo já originado dois feridos civis. Um outro incêndio em Mafra, distrito de Lisboa, na Avessada, tem uma hora e meia de duração e nem todos os meios estão ainda no teatro de operações, nomeadamente os aéreos", explicou à TSF Paulo Santos.

O oficial de operações não soube adiantar o grau de gravidade dos ferimentos, mas revelou que as chamas estão a avançar muito rapidamente e não deram qualquer hipótese aos bombeiros.

"Este incêndio de Ourém percorreu dez quilómetros em cerca de uma hora, teve uma evolução bastante rápida e ultrapassou a capacidade dos meios de combate. Há algumas localidades na zona de envolvência do incêndio. Neste momento não temos mais informação, apenas sabemos que os civis feridos foram transportados para o Hospital de Leiria", acrescentou o oficial de operações.

O presidente da Câmara Municipal confirma a existência de dois feridos por inalação de fumo. Luís Miguel Albuquerque refere também que a velocidade das chamas não permitiu um combate mais eficaz no início do incêndio.

"Continua a deflagrar com grande intensidade. Aliás, o incêndio iniciou-se logo com uma intensidade brutal, não se conseguiu evitar a sua propagação. Neste momento estão a chegar os meios necessários para um combate mais eficaz ao incêndio e também há meios aéreos. Houve um corte de energia, mas penso que a situação já está reposta devido à pronta intervenção da E-Redes", contou à TSF Luís Miguel Albuquerque.

O incêndio em Ourém mobiliza por esta altura nove meios aéreos, 335 operacionais e 86 veículos.

Notícia atualizada às 18h21