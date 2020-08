Incêndio de Ponte da Barca "controlado" do lado português

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

O incêndio que começou por volta das 5h00 da manhã deste sábado junto à barragem do Alto do Lindoso, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, está perto de ser totalmente controlado, acredita o vereador de Ponte da Barca, Lobo Araújo, faltando para isso resolver o avanço das chamas na parte espanhola do território.

À TSF, explica que "do lado português está controlado" e que "a parte mais complicada está do lado espanhol". Os meios de combate ao incêndio estão a apoiar o combate ao fogo "na totalidade" e de ambos os lados da fronteira, sendo que neste momento "são bastantes".

Ainda assim, o governante lembra que o fogo é "imprevisível" devido ao vento e aos locais de "difícil acesso". Neste momento, só os meios aéreos e os meios a pé "conseguem atuar", com as viaturas a não conseguirem "aceder ao local".

"Agora é uma questão de acompanhamento do incêndio", sublinha Lobo Araújo. Por volta das 16h15, este incêndio mobilizava 126 operacionais, apoiados por 35 viaturas e oito meios aéreos, segundo a informação disponibilizada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no seu site.