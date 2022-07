Incêndio destrói cinco viaturas estacionadas no parque do INEM

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

Um total de cinco viaturas arderam este sábado no parque de estacionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no Lumiar, segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros Lisboa.

De acordo com os bombeiros, quatro viaturas são de particulares e, outra, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

O alerta de incêndio foi dado às 11h40, estando agora em fase de rescaldo, com a confirmação do número e tipo de viaturas.

No combate às chamas estiveram seis viaturas dos bombeiros e 20 operacionais.