Incêndio em camião condiciona circulação na A29 em Espinho

05 Abril, 2023 • 11:39

Um incêndio num camião obrigou esta quarta-feira ao corte da circulação rodoviária na Autoestrada 29 (A29), no sentido sul-norte, na zona de Espinho, no distrito de Aveiro, informou a GNR, referindo haver ainda condicionamento no trânsito.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o incêndio rodoviário ocorrido em Anta, antes da saída de Espinho, foi dado cerca das 08h30.

O incidente, do qual resultaram apenas danos materiais, envolveu um pesado de mercadorias que ficou totalmente destruído pelas chamas, encontrando-se imobilizado na berma.

Pelas 11h00, a faixa de rodagem da direita estava cortada ao trânsito, enquanto se aguardava pela remoção da viatura, encontrando-se o trânsito a circular pela faixa de rodagem junto ao separador central.