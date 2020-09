Incêndio em Caminha dominado pouco antes das 18h00

© Google Maps

O incêndio em Dem, em Caminha, foi dado como dominado às 17h51, disse esta quinta-feira à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo.

Mais de 26 horas depois de se ter iniciado o combate às chamas, o fogo conseguiu ser dominado pelos bombeiros que, segundo a página da Proteção Civil às 19h00, mantinham uma presença forte no terreno com 144 operacionais, apoiados por 47 viaturas e dois meios aéreos.

A lavrar desde as 15h45 de quarta-feira na localidade de Pedras Frias, o incêndio que teve duas frentes ativas consumiu uma zona de montanha, tendo nas últimas horas o número de meios no terreno sido reforçado, atingindo pelas 15h30 os 162 operacionais, apoiados por 50 viaturas e oito meios aéreos.

Um bombeiro da corporação de Caminha envolvido no combate às chamas sofreu esta madrugada ferimentos ligeiros, tendo sido conduzido à Unidade de Saúde Local do Alto Minho, em Viana do Castelo, acrescentou a fonte.

Na origem dos ferimentos do bombeiro esteve uma queda, disse ainda o CDOS.