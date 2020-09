Incêndio em Castro de Aire mobiliza oito meios aéreos

As chamas atacaram uma área "essencialmente de mato" © Octavio Passos/Global Imagens

Um incêndio teve início esta manhã em Castro de Aire, distrito de Viseu. O fogo mobiliza de momento oito aeronaves e os meios terrestres estão a ser reforçados, segundo apurou a TSF junto da Proteção Civil.

"Este incêndio iniciou-se com alguma intensidade, e, de acordo com as informações provenientes do local, entendeu-se ser prudente já desde o início empenhar os meios aéreos disponíveis naquela região, de forma a tentar dominar o incêndio com a maior brevidade possível", descreveu Rui Laranjeira, comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

O responsável dá conta de que "estão ainda a ser empenhados mais meios de reforço para o teatro de operações, nomeadamente maquinaria pesada para apoiar as forças terrestres" e de que as chamas atacaram uma área "essencialmente de mato".

Há, nas proximidades do incêndio, "alguns aglomerados populacionais, dispersos", apesar de, até ao momento, não haver informação de que algum aglomerado possa estar em risco.