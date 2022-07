Incêndio em Chaves reativo. Meios centrados na proteção de duas aldeias

© André Luís Alves / Global Imagens

Por Lusa 17 Julho, 2022 • 20:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O incêndio de Bustelo, no concelho de Chaves, distrito de Vila Real, que começou pelas 14h45 de sexta-feira, reativou este domingo, estando os esforços de combate centrados na proteção das aldeias de Cambedo e de Vilarelho da Raia.

O vereador da Câmara de Chaves com o pelouro da Proteção Civil, Nuno Chaves, disse à Lusa, cerca das 19h30, que o fogo voltou a lavrar com intensidade e estava a dirigir-se para a aldeia de Cambedo, voltando-se depois, devido a uma mudança da direção do vento, para a de Vilarelho da Raia.

Nuno Chaves afirmou que estão posicionados meios nas duas aldeias e que as mudanças frequentes da direção do vento têm dificultado o combate ao incêndio, esperando que, com o cair da noite, se "consiga abrandar" a frente de fogo.

O autarca adiantou que as aldeias não foram evacuadas, tendo os habitantes sido retirados das suas habitações e encaminhados para espaços comuns, onde se possam sentir "mais tranquilos".

Segundo a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio estava a ser combatido, às 19h34, por 224 operacionais, 69 viaturas e dois meios aéreos.

O incêndio começou sexta-feira à tarde em Bustelo, concelho de Chaves, distrito de Vila Real, foi dado como dominado durante a madrugada de sábado, mas à tarde desse dia verificou-se uma reativação que ganhou grande dimensão devido ao vento forte e às altas temperaturas.

Hoje, de manhã, estava "praticamente dominado", em 90% do perímetro, segundo o CDOS.