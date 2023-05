Incêndio em edifício devoluto no Seixal faz dois mortos

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens (arquivo)

Duas pessoas morreram num incêndio que deflagrou esta manhã num edifício devoluto no concelho do Seixal.

A informação foi confirmada à TSF por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, que adiantou que os bombeiros encontraram no prédio dois corpos carbonizados depois do combate às chamas.

O alerta para o fogo num antigo externato da freguesia da Amora foi dado às autoridades poucos minutos depois das seis da manhã.

No local estiveram 16 operacionais, apoiados por oito veículos.

As autoridades não sabem porque é que as duas vítimas estavam neste edifício devoluto.