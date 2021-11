Incêndio em embarcação ao largo do Cabo Espichel causa dois mortos

O fogo deflagrou na casa das máquinas © Jorge Amaral/Global Imagens

Um incêndio num navio mercante que navega ao largo do Cabo Espichel provocou dois mortos, avança a agência Lusa. Estas duas pessoas tinham sido transportadas pela Força Aérea portuguesa em estado crítico. O alerta foi dado às 22h45, na noite de segunda-feira.

No navio, com a bandeira de Malta, estavam 23 pessoas a bordo.

O fogo deflagrou na casa das máquinas e foi dominado no local pela tripulação, mas o navio ficou sem propulsão, e encontra-se neste momento à deriva e a ser acompanhado pela Marinha portuguesa.

A comandante Nádia Rijo, porta-voz da Marinha portuguesa, adiantou à TSF que o fogo foi dominado, mas a embarcação encontra-se neste momento à deriva. Dois dos 23 tripulantes foram resgatados de helicóptero.

O navio com bandeira de Malta navegava a 50 km do Cabo Espichel quando o incêndio se iniciou. As chamas ficaram circunscritas à casa das máquinas da embarcação.

* Atualizado às 13h23