Incêndio em fábrica de bacalhau congelado em Ermidas-Sado "em fase de rescaldo"

O incêndio que deflagrou, este sábado de manhã, numa fábrica de bacalhau congelado em Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), já está controlado pelos bombeiros, "estando em fase de rescaldo", confirmou a proteção civil.

Segundo adiantou à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o incêndio na fábrica da empresa espanhola Maredeus "já está controlado, estando atualmente em fase de rescaldo".

"Já estamos em fase de rescaldo, mas as temperaturas no interior continuam muito elevadas", acrescentou à Lusa o vice-presidente da Câmara de Santiago do Cacém, Albano Pereira.

De acordo com este responsável, que tem o pelouro da proteção civil na autarquia, "é provável que tenha sido um curto-circuito" a causar o incêndio na fábrica da Maredeus, onde trabalham, no total, "cerca de 300 pessoas".

O incêndio deflagrou no interior da fábrica de bacalhau congelado, situada na Zona de Indústria Ligeira de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, tendo o alerta sido registado às 09:04.

Durante o combate às chamas, quatro bombeiros acabaram por ser transportados para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, "devido a má disposição".

"Houve ainda mais um bombeiro assistido no local, devido ao calor e exaustão", acrescentou o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

Durante os trabalhos, registou-se também uma fuga de amoníaco no interior da fábrica, "colmatada" a meio da tarde por uma equipa especialista do Regimento de Sapadores de Lisboa.

Às 20:30 encontravam-se no local um total de 40 viaturas e 104 operacionais.

No combate ao incêndio estiveram os bombeiros de Alcácer do Sal, Aljustrel, Alvalade-Sado, Beja, Castro Verde, Cercal do Alentejo, Ferreira do Alentejo, Grândola, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Santo André e Vila Nova de Milfontes, além da GNR e de equipas da Administração dos Portos de Sines e Algarve e do Regimento de Sapadores de Lisboa.