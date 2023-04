Incêndio em fábrica de produtos químicos em Gondomar em fase de rescaldo

Por Carolina Rico 30 Abril, 2023 • 09:46 Partilhar este artigo Facebook

O incêndio numa fábrica de produtos químicos em Gondomar, no distrito do Porto, continua em fase de rescaldo, que deve estar concluído pelas 15h00 desta tarde.

Permanecem no local 40 operacionais, apoiados por 18 veículos, revelou aos jornalistas esta manhã no local o comandante dos bombeiros de Gondomar, Fernando Tavares.

Uma vez concluídos os trabalhos de rescaldo caberá "às entidades competentes, como a Polícia Judiciária, fazer a investigação do que possa ter acontecido", acrescenta.

O comandante Fernando Tavares faz o ponto de situação às 9h00 00:00 00:00

O incêndio, que deflagrou pelas 17h40 de sábado na fábrica da Sociedade Portuense de Drogas, em São Cosme, provocou dois feridos, dois bombeiros mobilizados para o combate às chamas.

Segundo o comandante Fernando Tavares, foram atingidos dois armazéns onde existia produto acabado e dois de produção, que "foram todos tomados pelo fogo" e ficaram completamente inoperacionais.

Os moradores de 15 habitações nas redondezas da fábrica foram autorizados a regressar a casa durante a noite, depois de terem sido retirados por existir risco de explosão caso as chamas atingissem os silos com combustível que existem no local, o que acabou por não acontecer.