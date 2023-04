Quinze casas evacuadas. Incêndio em fábrica de Gondomar mobiliza mais de 180 operacionais

© José Carmo/Global Imagens

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir uma fábrica de produtos químicos em São Cosme, em Gondomar, no distrito do Porto, e os bombeiros mandaram evacuar todas as casas no perímetro de cinco quilómetros, confirmou a TSF junto da Polícia Municipal do concelho.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 19h43 estavam no combate às chamas 183 operacionais e 61 viaturas.

O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, revelou à agência Lusa que o incêndio na fábrica de produtos químicos não causou feridos e que foram evacuadas 15 casas ao redor.

O incêndio, que se iniciou cerca das 17h40, "já tomou todo o espaço da fábrica" no distrito do Porto e o esforço dos bombeiros centram-se agora em evitar que as chamas "atinjam os silos de combustível", indicou Manuel Viana, da corporação de Valbom, à agência Lusa.

Marco Martins aproveitou para pedir às pessoas para "que não se desloquem para o local" porque o incêndio "está descontrolado" na fábrica onde existem "matérias químicas e produtos inflamáveis".

Mais cedo, o adjunto do comando dos Bombeiros de Valbom dava conta de que tinha sido ordenada a evacuação de "todas as casas num perímetro de cinco quilómetros porque há o perigo do incêndio chegar aos silos, que pensamos conter glicerina e pode haver explosões".