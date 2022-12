Incêndio em habitação faz três mortos em Sabrosa

Às 06h30 estavam no local 23 operacionais © Maria João Gala/Global Imagens

Três pessoas morreram esta sexta-feira na sequência de um incêndio numa habitação em Sabrosa, no distrito de Vila Real, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"O incêndio na habitação situada no centro da localidade causou três vítimas mortais, duas do sexo feminino e uma do masculino. Temos também a informação de que duas pessoas conseguiram sair a tempo da casa e não temos indicação de que terão sofrido ferimentos", disse a mesma fonte do CDOS de Vila Real, acrescentando desconhecer para já mais pormenores.

O alerta para o incêndio foi dado às 05h03. Às 06h30 estavam no local 23 operacionais, entre Bombeiros Voluntários de Sabrosa, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com o apoio de 11 veículos. Miguel Fonseca, comandante operacional da Proteção Civil do distrito de Vila Real, explica o que aconteceu.

"Por volta das 5h10, mais ou menos, houve um alerta para um incêndio urbano, mesmo na vila. O corpo de bombeiros no local ativou, de imediato, os meios de socorro necessários desde ambulâncias a meios de combate a incêndio. O próprio comandante foi de imediato para o local, para assumir o controlo da operação. O alerta foi dado por familiares das vítimas e confirmam-se três vítimas mortais, entre as quais o casal de idosos, com cerca de 80 anos, e uma pessoa mais nova, que seria a vítima do casal", revelou à TSF Miguel Fonseca.