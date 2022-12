Incêndio em habitação faz três mortos em Sabrosa, Portugal defronta Coreia e outros destaques TSF

© Maria João Gala /Global Imagens

Por TSF 02 Dezembro, 2022 • 13:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Três pessoas morreram esta sexta-feira na sequência de um incêndio numa habitação em Sabrosa, no distrito de Vila Real, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

No Catar, a seleção portuguesa procura garantir o primeiro lugar do Grupo H do Mundial2022 de futebol, diante da Coreia do Sul, depois de já ter carimbado a qualificação para os oitavos de final.

Por cá, o primeiro clube de Paulo Bento tem nesta temporada três jogadores sul coreanos, mas no clube garantem à TSF que é mera coincidência. No Sport Futebol Palmense, os atletas sul-coreanos dividem o tempo entre os treinos e as aulas. Querem ser treinadores de futebol e já trabalham com as crianças da formação. Talvez descubram ali um novo talento, no clube que viu nascer para o futebol o antigo internacional português, agora feito selecionador sul-coreano.

Andreia Carvalho é portuguesa e vive na Coreia do Sul desde 2019. A estudante, de 30 anos, está a tirar um doutoramento em Educação Multicultural. Em declarações à TSF, Andreia conta que, por estes dias, tem o coração dividido: o jogo entre Portugal e Coreia do Sul, para o Campeonato do Mundo de Futebol provoca-lhe sentimentos mistos. Ainda assim, admite que, com a seleção das quinas já apurada para a próxima fase, está a torcer um pouco pela vitória sul-coreana. Afinal, diz, "Portugal é o meu país, mas a Coreia [do Sul] é a minha segunda casa".

Não foi suave o arranque da legislatura. As relações entre a Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP) e a ministra da Agricultura azedaram ainda durante a campanha eleitoral. A CAP foi acusada de ser oposição e a ministra sugeriu, mais tarde, que os agricultores se fossem queixar àqueles a quem deram o voto. Em que ponto da relação estão Ministério e agricultores, numa altura em que são descobertos casos de escravatura entre trabalhadores migrantes contratados por grandes explorações, fundos europeus por aplicar e uma reforma institucional que não é pacífica? São temas desta conversa da TSF e JN com Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP.

No que diz respeito aos casos de escravatura, Eduardo Oliveira e Sousa garante à TSF e JN que "não são as grandes explorações que estão envolvidas neste tráfico de seres humanos" e que à semelhança do tráfico de droga, este "crime", deve ser tratado "com polícia e com o combate ao crime puro e duro".

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) aceitou o recurso de revista excecional da defesa das famílias das vítimas que morreram na praia do Meco, em 2013, após a Relação de Évora ter considerado em julho o recurso improcedente. Em declarações à TSF, o advogado das famílias das vítimas assume que está tudo em aberto no caso.

Frequentado por intelectuais e gente ilustre da cidade do Porto, nos anos 80 o Café Majestic foi classificado como Imóvel de Interesse Público e hoje é procurado por visitantes de todo o mundo. A história começou no dia 2 de dezembro de 1922, como conta à TSF César Santos Silva, autor do livro "Cafés do Porto".

Os contribuintes que tinham de pagar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e o Imposto Único de Circulação (IUC) até ao dia 30 de novembro podem fazê-lo até à meia-noite desta sexta-feira, dia 2 de dezembro. O adiamento deve-se a problemas informáticos verificados no Portal das Finanças, anunciou o Ministério das Finanças.

APolícia Nacional espanhola fez uma detonação controlada de um pacote suspeito encontrado nas proximidades do quartel-general da Força Aérea, em Madrid, apesar de não terem sido detetados quaisquer materiais ou dispositivos explosivos.