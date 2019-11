Os idosos foram realojados no quartel de bombeiros local © Artur Machado/Global Imagens

Um incêndio no lar da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, no distrito de Beja, obrigou à retirada de cerca de 70 idosos. O fogo já foi dominado, mas no local mantêm-se 70 bombeiros, apoiados por 33 viaturas.

A Proteção Civil de Beja explicou à TSF que não houve registo de feridos. Os idosos foram realojados no quartel de bombeiros da vila alentejana.