Incêndio em lar de idosos em Abrantes faz vários feridos

Um incêndio num lar de idosos em Rossio ao Sul do Tejo, em Abrantes, provocou hoje de manhã ferimentos em 18 pessoas, quatro das quais estão em estado grave, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.



"Quatro dos feridos estão em estado considerado grave e foram levados para o hospital de Abrantes, com queimaduras de 2.º e 3.º grau em 80% do corpo e devido à inalação de fumos", disse o comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes, António Jesus, acrescentando que um helicóptero foi acionado para o hospital, onde "aguarda para transportar para Lisboa algum dos feridos mais graves" que venha a requerer essa transferência.



O alerta para o incêndio, de causas ainda em investigação, foi dado às 10h27.



Na ocasião, o edifício de piso térreo situado em Rossio ao Sul do Tejo, no distrito de Santarém, albergava 18 idosos e três funcionários.



Pelas 12h10, os bombeiros estavam ainda a assistir os utentes no local, devido à inalação de fumos.

"A esta hora o incêndio está extinto, mas estamos no local a avaliar e a assistir os utentes e os funcionários, essencialmente devido a problemas por inalação de fumos", disse António Jesus.

Nas operações de socorro estiveram 33 operacionais e 13 viaturas dos bombeiros, uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Torres Novas, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Abrantes, um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e autoridades policiais.

O incêndio foi combatido pelos bombeiros de Abrantes, Vila Nova da Barquinha, Constância, Entroncamento e Sardoal.

Notícia atualizada às 13h10