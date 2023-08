Incêndio em Loures obriga ao corte da A8

© Carlos Alberto/Global Imagens (arquivo)

O incêndio em mato que deflagrou cerca das 17h00 em Loures, no distrito de Lisboa, obrigou ao corte da Autoestrada 8 (A8) no sentido norte-sul, disse a concessionária da via à Lusa.

"A visibilidade está a melhorar, mas por indicação da GNR vamos proceder ao corte da A8 no sentido norte-sul para o nó de Lousa", disse à Lusa a mesma fonte.

O incêndio, que deflagrou cerca das 17h17 na zona de Lousa, Carrasqueira, no concelho de Loures, mobilizava pelas 18h50, 181 operacionais, apoiados por 47 viaturas e um meio aéreo, segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Nas redes sociais circulam algumas imagens e vídeos de automobilistas que mostram uma nuvem de fumo junto à A8.