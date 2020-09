Incêndio em Loures suspendeu temporariamente aterragens no aeroporto de Lisboa

© Leonel de Castro/Global Imagens

Por Lusa/TSF 10 Setembro, 2020 • 19:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira no concelho de Loures suspendeu, entre as 16h31 e as 17h52 as aterragens no aeroporto de Lisboa, obrigando a divergir 12 voos.

De acordo com fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal, que gere o aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, as aterragens foram suspensas "devido a combate a incêndio com utilização de meios aéreos com impacto na aproximação das aeronaves à pista".

Assim, divergiram 12 voos, sete para Faro e cinco para o Porto, indicou a mesma fonte, referindo que "a situação já se encontra normalizada".

O alerta foi dado às 16h18, numa zona de mato, na localidade de Frielas, concelho de Loures.

Pelas 19h10 estavam 83 operacionais, apoiados por 26 veículos, a combater fogo, segundo dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O incêndio já está em fase de conclusão.