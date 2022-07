Por precaução, as autoridades recomendam, como alternativa, a Estrada Nacional 109 © Henriques da Cunha/Global Imagens

Por TSF 30 Julho, 2022 • 18:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A A17 está cortada nos dois sentidos, entre os troços de Quiaios e Tocha. A GNR de Coimbra adianta à TSF que a autoestrada foi interrompida às 17h30 por causa do incêndio na localidade de Volta da Tocha, em Montemor-o-Velho.

As chamas já estiveram muito próximas desta via. Por precaução, as autoridades recomendam, como alternativa, a Estrada Nacional 109.

Ainda não há perspetivas de quando é que a A17 poderá ser reaberta.