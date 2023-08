Incêndio em Odemira com dois pontos "críticos" que "inspiram muita preocupação"

O "foco" desta terça-feira está virado para a "supressão do incêndio" © Luís Forra/Lusa

O incêndio que começou em São Teotónio (Odemira), no sábado, e que já obrigou à retirada preventiva de cerca de 1400 pessoas, mobiliza na manhã desta terça-feira 847 operacionais, 282 viaturas e seis aeronaves, "condicionadas pelas condições meteorológicas".

Em declarações aos jornalistas, a Proteção Civil destaca que os trabalhos realizados durante a noite, "que exigiram um forte empenhamento de todo o dispositivo no terreno", permitiram fazer "uma estabilização do perímetro do incêndio".

No entanto, existem ainda dois pontos considerados "críticos": a norte, na zona da Delfeira e a sul, na frente virada a Monchique. Estas são duas zonas que ainda "inspiram muita preocupação", prevendo-se uma tarde "de muito trabalho" para esta terça-feira, uma vez que o quadro meteorológico é semelhante ao enfrentado na segunda-feira.

Na segunda-feira, os operacionais deram prioridade à defesa e proteção das populações, mas a estabilização do perímetro do incêndio esta terça-feira permite que agora o foco esteja na "supressão do incêndio", havendo assim uma alteração ao plano estratégico de ação.

O comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, José Ribeiro, avança ainda que o INEM prestou, na segunda-feira, assistência a 48 pessoas, 28 das quais bombeiros e oito civis.

Já a GNR deslocou um total 1438 cidadãos das várias frentes do incêndio, identificando ainda como vias condicionadas a EN 120, a municipal 501, o caminho municipal 1186 e o caminho municipal 1001.

Os serviços municipais de Proteção Civil afirmam também que mantêm um conjunto de zonas de concentração de apoio à população "em prontidão para acolher cidadãos que tenham de ser deslocados".

José Ribeiro realça o "trabalho extraordinário" de todos os agentes de segurança durante a noite de segunda-feira, mas não esconde a "preocupação" para o que falta enfrentar nesta terça-feira.