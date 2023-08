Incêndio em Odemira continua por dominar e ameaça chegar ao Algarve

Área ardida pelo incêndio na zona de São Teotónio © Luís Forra/Lusa

Cinco dias depois de ter começado, o incêndio de Odemira continua por dominar. À TSF, a Proteção Civil revela que nesta altura combatem as chamas cerca de mil bombeiros apoiados por 310 viaturas. Os meios aéreos só entram em ação a partir das 8h30.

As últimas informações dão conta de que a frente norte do fogo está estabilizada. Já a frente sul apresentava duas situações preocupantes com as chamas a aproximarem-se dos municípios algarvios de Aljezur e Monchique.

Durante a madrugada o vento e a temperatura baixaram, facilitando assim o combate às chamas. O fogo de Odemira consumiu, em cinco dias, dez mil hectares de terra. Durante a manhã desta quarta-feira a Proteção Civil fará um novo ponto de situação para atualizar a informação.