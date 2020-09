Incêndio em Porto de Mós ainda ativo. Mais dois meios aéreos mobilizados

Duas centenas de operacionais combatem o fogo desde domingo © Paulo Cunha/Lusa

O incêndio que se iniciou na madrugada de domingo no Parque Natural de Serras de Aire e Candeeiros, em Porto de Mós, está a mobilizar mais dois meios aéreos. "Foram mobilizados durante a manhã dois meios aéreos para apoiar as operações de combate neste teatro de operações", referiu Rui Laranjeira, comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil, em declarações à TSF.

O incêndio mantém-se "em curso" e todos operacionais estão "a dar o seu melhor para que o fogo seja dominado com a maior brevidade possível", assegurou o comandante.

As condições meteorológicas, conforme constam dos avisos do IPMA e do alerta especial da Autoridade Nacional de Proteção Civil, "deixam claro que estamos num período bastante adverso, o que dificulta as operações de combate".

Trata-se de um "incêndio em povoamento, com zonas também de mato", mas ainda não foi determinada a área ardida até ao momento. Não há informação de qualquer habitação ou população em perigo. Duas centenas de operacionais combatem o fogo desde domingo.