"Foi um grande susto." Incêndio destrói cobertura de prédio habitacional em Lisboa

Um incêndio destruiu esta segunda-feira uma cobertura de um prédio na Calçada Nova do Colégio, perto do Hospital de São José, em Lisboa, que ficou sem condições de habitabilidade, adiantou à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros da cidade.

À TSF, fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa indicou que o alerta de incêndio foi dado por volta das 21h e foram enviadas 16 viaturas para o local.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, deslocou-se também ao local, antes das 23h, quando já estava tudo controlado. Revelou que foi preciso retirar 24 pessoas, mas não houve vítimas.

"Foi uma operação que não esperávamos, mas foi uma resposta rápida e coordenada entre os Bombeiros Sapadores, Polícia Municipal e INEM. Foi um grande susto para quem estava ali, é uma rua muito complicada. Chegar aqui com os carros é difícil. Conseguiram controlar o que podia ser catastrófico para a cidade", afirmou Moedas.

O autarca garantiu que quem vivia no prédio não vai ficar sem teto.

"Vou estar aqui a falar com os que foram afetados, vão dormir num sítio confortável. Muito era alojamento local. O mais importante foi ter conseguido extinguir este incêndio tão rapidamente. Para mim é um susto, não estava à espera. Vamos avaliar isso e ajudar as pessoas. Com a Proteção Civil e Santa Casa da Misericórdia encontraremos soluções", garantiu o presidente da Câmara de Lisboa.

De acordo com o comandante Tiago Lopes, pelas 22h00, o fogo já estava dominado e não havia registo de feridos.

"Mais uns minutos e será completamente extinto. Depois passaremos à fase do rescaldo", disse.

Trata-se de um edifício de três andares, segundo o comandante, e todos residentes foram retirados.

"Conseguimos evacuar [o prédio]", adiantou, referindo que não havia muitas pessoas lá dentro.

Questionado sobre se as pessoas regressariam às suas habitações, Tiago Lopes indicou que não seria possível, porque "a cobertura foi toda destruída, logo a chuva entra".

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local, estavam 47 operacionais e o alerta para a ocorrência foi dado às 20h56.