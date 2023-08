Incêndio em prédio na Amadora provoca um ferido grave

O incêndio foi dominado por volta das 7h00, tendo os bombeiros evacuado o prédio © Nuno Brites / Global Imagens

Um homem de 65 anos ficou esta terça-feira ferido com gravidade num incêndio que deflagrou no oitavo andar de um prédio na freguesia da Damaia de Baixo, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, distrito de Lisboa.

De acordo com Mário Conde, os bombeiros receberam o alerta para o incêndio cerca das 06:20.

"O andar ficou completamente destruído. Quando chegámos ao local estava completamente dominado pelas chamas. Demos conta de uma vítima em estado grave, que já se encontrava no exterior do edifício, com queimaduras nas vias áreas", explicou.

Segundo o comandante, o incêndio foi dominado cerca das 07:00, tendo os bombeiros evacuado o prédio, com oito andares e três frações por piso.

O homem, que vivia sozinho, foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, acrescentou Mário Conde.

"Os trabalhos terminaram por volta das 09:00", disse, acrescentando que as pessoas já tiveram ordem para voltarem às suas habitações.

De acordo com Mário Conde, os bombeiros conseguiram circunscrever o incêndio às "águas furtadas, que foram transformadas em habitação, não tendo passado para os outros andares".

No local estiveram mais de duas dezenas de operacionais apoiados por nove viaturas.