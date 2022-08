Incêndio em quatro armazéns industriais no Sobralinho corta EN10

Não há vítimas deste incêndio © Nuno André Ferreira/Lusa

Um incêndio deflagrou na zona industrial do Sobralinho, em Vila Franca de Xira, e está a consumir quatro armazéns industriais contíguos, estando a ser combatido por 98 bombeiros e 32 veículos, de acordo com a Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, o alerta foi dado às 18h07 e perto das 20h00 continuava ativo.

Não há vítimas e ainda não é possível apurar a origem do incêndio, acrescentou a mesma fonte. Fonte da PSP de Lisboa disse à Lusa que a Estrada Nacional 10 está cortada ao trânsito nos dois sentidos e que os operacionais estão preparados para retirar pessoas, se for necessário, o que até ao momento não aconteceu.

Os armazéns pertencem à empresa Mistolin, e localizam-se no Bairro do Clarimundo, segundo a mesma fonte. Além dos bombeiros, no local estão elementos da divisão de trânsito e da divisão de Vila Franca de Xira da PSP.