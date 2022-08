Incêndio em Samardã preocupa, lojas podem vir a fechar mais cedo e outros destaques TSF

© Nuno André Ferreira/Lusa

Com três grandes incêndios ativos esta manhã em Portugal - dois em Vila Real e um em Viana do Castelo - o que mais preocupa as autoridades tem sido o de Samardã, onde já estão empenhados no combate dois aviões emprestados pela Grécia. No ponto da situação feito ao final desta manhã, o comandante André Fernandes, da Proteção Civil, revelou que a área ardida na zona já rondará os 4500 hectares.

Os comerciantes estão divididos quanto às medidas a adotar para poupar energia. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) admite que, de domingo a quinta-feira, as lojas dos centros comerciais podem fechar mais cedo. No entanto, a Associação dos Centros Comerciais está contra. No Porto, já há lojas a implementar normas de poupança de energia.

A taxa de mortalidade infantil está a aproximar-se de níveis que não eram registados desde 2018. Na primeira metade de 2022 morreram 119 bebés com menos de um ano de idade, mais 29 do que no período homólogo. "Apreensivos", os médicos de saúde pública alertam que este indicador não pode ser visto de forma isolada e pedem que tente perceber-se quais as causas deste aumento.

A Marinha reforçou a vigilância na Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Portugal, algo que tem sido feito desde o início da guerra na Ucrânia. Só na última semana, foram travadas duas tentativas de trasfega de combustível na zona controlada pela Marinha Portuguesa: o primeiro caso aconteceu ao largo da Madeira e o segundo foi a pouco mais de 150 quilómetros de Portimão, na madrugada de sábado.

Por fim, marque o dia 17 de maio de 2023 na agenda. Os Coldplay estão de regresso a Portugal para um concerto no Estádio Cidade de Coimbra. Os bilhetes custam entre 65 e 150 euros e estão à venda a partir desta quinta-feira.