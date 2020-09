Incêndio em Sever do Vouga com várias frentes ativas

© Paulo Cunha/Lusa

A Câmara de Sever do Vouga, no distrito de Viseu, ainda não fez contas aos prejuízos do incêndio que na noite passada chegou do concelho vizinho de Oliveira de Frades. Nesta altura, o concelho conta com três frentes ativas.

Em declarações à TSF, o autarca de Sever do Vouga, António Coutinho, diz que o fogo andou sempre perto de habitações.

"Sempre muito perto, alguns deles mesmo na linha das casas. Ainda não tenho um balanço completo, mas tudo o que era habitações está intacto, à partida. Há alguns prejuízos, ainda assim, são coisas pequenas", adianta.

António Coutinho não estava à espera de que o incêndio chegasse ao concelho. Quando recebeu a notícia, admite que ficou surpreendido.

"Algumas pessoas que conhecem o terreno melhor do que, diziam-me para me preparar. Eu achava que não era possível, mas passado pouco tempo entrou no concelho. Não sei se foram projeções ou reacendimentos."

Em relação aos meios de combate, António Coutinho deu conta da existência de "um contingente bastante grande", precisando que estão no local 753 operacionais, 234 veículos e 15 meios aéreos.

O vento tem sido o grande inimigo dos bombeiros. O autarca nota uma acalmia nas condições temporais, ainda assim, lembra que os focos de incêndio podem-se alterar numa fração de segundos.

O concelho de Sever do Vouga conta com três incêndios ativos, dois deles de maior proporção. O incêndio deflagrou na segunda-feira, às 11h24, na localidade de Antelas, freguesia de Arcozelo das Maias.