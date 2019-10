Cinquenta pessoas retiradas de casa devido a incêndio em Sintra

© Paulo Novais/Lusa

Cerca de 50 pessoas foram esta quarta-feira retiradas das suas casas na localidade da Venda Seca, concelho de Sintra, por precaução, devido ao incêndio que deflagra na serra da Carregueira, disse a presidente da União de Freguesias de Queluz e Belas.



Em declarações à agência Lusa cerca das 18:25, Paula Alves referiu que os moradores foram retirados das habitações devido à imprevisibilidade da direção do fogo, tendo em conta o vento que se faz sentir na zona.



"O vento não está a ajudar", reforçou.



De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, consultada pela Lusa cerca das 18:40, combatem este incêndio 358 operacionais, apoiados por 105 veículos e cinco meios aéreos.



O incêndio teve início às 15:20, numa zona de mato, junto ao Estabelecimento Prisional da Carregueira e do Centro de Tropas e Comandos, disse, anteriormente, fonte da Proteção Civil.

Comandante António Gualdino, dos Bombeiros de Belas, explicou à TSF que o fogo começou depois das 15h00, junto à prisão da Carregueira 00:00 00:00

Notícia atualizada às 18h56