Incêndio junto a ala da Covid-19 no Hospital de Braga

Hospital de Braga

Um incêndio deflagrou, esta manhã, no Hospital de Braga. A TSF confirmou que tanto os doentes hospitalizados como os profissionais de saúde no local se encontram bem.

O jornal O Minho adianta que o fogo terá começado na ala de psiquiatria do hospital, que fica próxima do local onde estão internados os doentes com Covid-19.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 10h12, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

No terreno, estiveram cerca de 30 operacionais, entre bombeiros e PSP, apoiados por dez viaturas.

Notícia em atualização